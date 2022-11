Comparte

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, las alcaldesas de Providencia, Evelyn Matthei; de Las Condes, Daniela Peñaloza; y de Vitacura, Camila Merino, anunciaron que las Oficinas de la Mujer de las 3 comunas, trabajarán de manera coordinada y mancomunada cuando existan casos o denuncias de Violencia Intrafamiliar que afecte a mujeres de esas comunas.

En ese sentido, la alcaldesa de Providencia sostuvo que “vamos a estar trabajando los tres municipios de forma coordinada, para que nos ayudemos unos a otros y a nuestras vecinas. En Providencia atendemos a todas las mujeres que viven y estudian en la comuna. Vemos cerca de 700 nuevos casos todos los años, y lo que queremos empezar a hacer, entre todas las alcaldesas, es hacer más charlas y así entender la violencia de manera mucho más amplia".

"Hasta ahora se entiende la violencia cuando las golpean o cuando hay algún tema económico o maltrato psicológico, pero el problema puede ser mucho más sutil, y queremos que las mujeres empiecen a reconocer cuando comienzan a producirse patrones de violencia no convencional”, explicó.

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, afirmó que “acá nos encontramos 3 comunas para hacer un llamado muy fuerte a todas las mujeres: no existen las barreras comunales y territoriales para que se sientan acompañadas, para que se sientan contenidas y para que se atrevan a denunciar".

"Sabemos lo difícil que es, pero también queremos dar una luz de esperanza: independiente del lugar donde te encuentres, vas a poder contar con nosotras, con nuestras comunidades y con nuestros equipos técnicos, para acompañarte, para contenerte y para guiar todo el proceso técnico para que puedas salir de esa relación abusiva y puedas denunciar”, agregó.

En tanto, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, afirmó que “en el caso de Vitacura, no había una oficina que atendiera a las mujeres. Ahora ya tenemos abierta esta oficina y hemos atendido a más de cien mujeres. La violencia física y psicológica es el desde. Nosotros tenemos que ir más allá".

"No tiene que haber discriminación contra la mujer y muchas veces no sabemos que es discriminación cuando te dicen que tú no eres apta para una carrera porque es para hombres, o cuando te dicen que debes elegir entre ser buena ejecutiva o buena mamá. Estas conversaciones tenemos que tenerlas si queremos realmente igualdad de oportunidades", señaló.

Este anuncio lo realizaron en la inauguración de la exposición fotográfica “También es Violencia” de la Fundación MC Equidad, la cual es encabezada por la ex senadora Marcela Sabat.

La ex parlamentaria afirmó que “ésta es una muestra que reúne a 15 mujeres importantes de Chile, del área de la política, de la sustentabilidad, del Derecho y de las organizaciones sociales, para mostrar situaciones cotidianas que no son conocidas como violencia socialmente pero que sí constituye una forma de serlo”.

Esta exposición puede ser visitada en el Museo Interactivo de Las Condes.