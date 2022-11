Comparte

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, anunció que pasará a Gaspar Rivas a comisión de Ética por los insultos que hizo a diputados del Partido de la Gente (PDG).

Recordar que durante la comisión de Adultos Mayores y Discapacidad, el parlamentario tildó de "conchadesumadres" a Yovana Ahumada y Víctor Pino, lo que generó eco en redes sociales y en el Congreso.

Por ello, el timonel de la corporación mencionó que "le he exigido a mis colegas que no se insulten en la Cámara, porque eso no está a la altura de lo que la gente espera de nosotros. La comisión de Ética tendrá que revisar estos casos y sancionar a quien corresponda".

Así las cosas, el comentado legislador tendrá que dar explicaciones de los insultos a la comisión, la cual verá la gravedad de los hechos y las eventuales sanciones que podría tener.

