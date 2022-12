Comparte

Tras el no acuerdo por cómo será el nuevo proceso constituyente, diputados de oficialismo y oposición dieron su visión de los diálogos que no llegaron a humo blanco en el ex Congreso de Santiago.

Para Stephan Schubert, esto es "una señal de total desconexión con la ciudadanía, los partidos políticos, a excepción del Partido Republicano, siguen repartiéndose el poder. Cómo van arreglar el poder de aquí en adelante, siendo una actitud totalmente desconectada con la ciudadanía, por eso se ha demorado tanto en cerrar este acuerdo, que un principio lo cerraban en pocos días".

"El gobierno finalmente se está dando cuenta que la derrota del apruebo, fue una derrota también para el gobierno y sus propuestas y por eso políticamente debilitado no logra aunar las fuerzas. Esperamos que recapaciten, esperamos que dejen esos procesos para más adelante y comiencen a atender las grandes necesidades y urgencias que tenemos en tantos otros ámbitos; educación, seguridad, economía. Pongan atención en lo que realmente les interesa a los chilenos", aseguró.

Mientras que la legisladora del Partido de la Gente (PDG), Yovana Ahumada, puso énfasis en el posible mecanismo para redactar la nueva Carta Magna y no repetir los errores de la Convención.

"Cuando hablamos de un órgano mixto, nosotros sí podemos apoyarlo, ya que nuestras bases, en la última encuesta que se hizo interno, efectivamente apoyaba un órgano mixto cien por ciento y dónde, además hoy día debe quedar claro cuál es el experto que vamos a levantar, qué es lo que vamos a proponer, si va ser un experto en temas jurídicos para que haya ideas o propuestas inconstitucionales, también algún profesional experto en alguna área representativa de alguna organización en particular", sostuvo.

Asimismo, aclaró que "eso sí se debe analizar y también lo más importante es ser parte de este proceso y que seamos convocados. Acá todos debemos ser representados y el Partido de la Gente representa un número importante de chilenos que votó por nosotros en las últimas elecciones".

La "deuda que hay que saldar" del proceso constituyente

Para el diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, puntualizó que "hoy día, el llevar adelante el proceso constituyente, es una deuda que tenemos que saldar. No es posible que sigamos dilatando una sesión, y por eso lo que uno espera que aquellos que se sientan a la mesa a tratar de arribar este acuerdo, cedan sus pretensiones".

Finalmente, el parlamentario expresó: "Claramente para nosotros desde el oficialismo, uno de los ejes centrales, es nuestra unidad. Pero más allá de la unidad, tenemos que velar por el bienestar de los chilenos y las chilenas, y si eso implica ceder, respecto a un órgano cien por ciento electo, creo que tendríamos que desarrollarlo”.