La expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon utilizó su cuenta de Twitter para responder a los diputados de Renovación Nacional (RN), quienes la criticaron tras solicitar un permiso sabático con goce de sueldo otorgado por la Universidad de Santiago.

"La derecha y sus mentiras. Así ganaron el plebiscito, con injurias y confundiendo a la ciudadanía", escribió la exconvencional.

"Tengo el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo", agregó.

Los parlamentarios Marcia Raphael y Hugo Rey oficiaron a Contraloría para que determine la naturaleza jurídica del permiso remunerado, que según indicaron es por un año a cambio de visitar universidades extranjeras.

"No existe claridad, en el primer caso, de que la Sra. Loncón se encuentre en una comisión de servicio en el extranjero, ya que se desconocen las labores que desempeñaría allí y, en sus últimas alocuciones públicas en el extranjero, lo ha hecho en relación con su rol como ex convencional constituyente y ex Presidenta de la Convención Constitucional, lo que no es un rol propio de la Universidad de Santiago", señala el texto enviado a la Contraloría.