Comparte

La diputada independiente, Camila Musante, volvió a tocar las conversaciones que se dan por el proceso constituyente, donde todavía no hay un acuerdo para la redacción de la nueva Carta Magna.

“Una nueva Constitución debe ser redactada por un órgano cuyos integrantes hayan sido 100% electos para tal efecto. El pueblo chileno tiene el derecho de elegir a quienes van a tomar las decisiones sobre su futuro, sobre la salud, la educación, el sistema de pensiones", señaló.

Asimismo, la parlamentaria indicó que "creo que es fundamental abrir el diálogo político hacia la ciudadanía, ahí está nuestra deuda y como parlamentarios y parlamentarias tenemos una responsabilidad en cuanto a la validación de un proceso".

Por último, Musante apuntó que "en un diálogo entre los partidos y que no se ha abierto ningún espacio para que se legitime con los movimientos sociales, con las y los chilenos que observan desde lejos como entre cuatro paredes se decide el futuro de Chile".

Recordar que las reuniones por el mecanismo para dirimir la nueva Constitución se llevan a cabo en el ex Congreso de Santiago, en donde todavía las fuerzas políticas no arriban a un acuerdo.