El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, detalló que los exconvencionales que participaron en el proceso anterior no podrán ser electos al Consejo Constitucional.

"Hay opiniones distintas sobre el trabajo de los constituyentes en el pasado, pero nos parece que en este nuevo ciclo, en este nuevo momento, tenemos que darnos una nueva oportunidad, probablemente la última oportunidad de tener una constitución democrática", indicó.

Después, el parlamentario del Partido Liberal afirmó que "en esa lógica, hemos dicho, no innovemos, mantengamos la inhabilidad de tal manera de que ambos procesos no se confundan. Hemos tomado todos los resguardos para que este proceso no cometa los errores del pasado".

Los dichos de Vlado Mirosevic van en la línea al plazo pactado entre los exconvencionales, quienes no podrán participar por al menos un año en cargo de elección popular.

Y bajo ese punto, el timonel de la corporación no quiso variar en esa normativa y pretende que este nuevo proceso "funcione bien", sin repetir las desprolijidades del antiguo organismo.