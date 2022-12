Comparte

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, ofreció disculpas tras los insultos que hizo en contra de sus pares Yovana Ahumada y Víctor Pino en medio de una comisión en la Cámara Baja.

Recordar que el parlamentario lanzó duros garabatos en contra de Pino y de Ahumada después de que lo removiesen de la comisión por oponerse a la censura en contra de la entonces presidenta de la mesa, Carolina Marzán (PPD).

Y tras ese episodio, el aludido indicó que "estos han sido dos semanas bastante intensas para mí, a lo largo de ellas he podido ir abriendo mi vida personal en aspectos que son bastante complejos para mí".

Después, el legislador aludió al "trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), y eventualmente a este diagnóstico que tengo de tener del Síndrome de Tourette, que me hace tener, bajo momentos de ansiedad muy profunda, reacciones complejas".

""Evidentemente las palabras y expresiones por mí vertidas no son las más adecuadas, ni las que yo hubiese querido expresar en su momento. Y nunca es tarde para pedir excusas", precisó.

Las disculpas de Gaspar Rivas

Quiero excusarme por las expresiones manifestadas, pero no por eso tampoco dejar de reiterar mis críticas y el trasfondo que motivaron las expresiones que vertí a la manera en que se estuvo llevando el liderazgo del Partido de la Gente", afirmó el diputado.

En esa línea, insistió que "mantengo la crítica de que habido un devenir muy autoritario en la bancada del Partido de la Gente e Independientes que no se corresponde con la democracia interna que debe primar. Sin perjuicio de ello, reitero mis excusas y mis disculpas por aquellas expresiones que yo utilicé en aquella oportunidad".

Por último, remató que "para mí fue muy complejo en lo personal haber sido despojado de una comisión, por una situación con la cual yo no estaba de acuerdo, que a mi juicio era antiética, como censurar una presidenta que no había cometido ningún tipo de conducta que ameritase esa censura. Y como yo no estaba de acuerdo con eso, se me retirase de la comisión para lograr la consecución de ese objetivo".