Continúan las reacciones tras el acuerdo constitucional que alcanzaron los partidos políticos denominado “Acuerdo por Chile” con el fin de habilitar un proceso constituyente 2.0 que permita redactar una nueva Constitución, el que consiste en un Consejo Constitucional de 50 escaños elegidos por votación popular y 24 expertos, ya que el consenso no habría dejado conformes a todos y todas en el Parlamento.

Uno de los que no quedaron conformes fue el senador independiente por la Región del Maule Juan Castro Prieto, ya que en su opinión “quienes estuvieron a la cabeza de las negociaciones para llegar a este acuerdo no representan el sentir de toda la ciudadanía y tampoco representan el sentir de todos los senadores que están en las bancadas.

"Fue un tema complejo y difícil, con luchas de poder y de egos para lograr aparecer en los medios, por lo que este tema me tiene muy agotado ya que las cosas se deben hacer bien, y pensando también en ahorrarle recursos del Estado de Chile", añadió.

En ese sentido, el legislador afirmó que “en general este acuerdo no me gustó, yo siempre busqué la forma de que no hubiera un proceso eleccionario, ya que este procedimiento en los tiempos que estamos viviendo hoy en el país es muy complejo, pero sí los expertos me dan la garantía de que podrán hacer un buen trabajo, sin duda.

"También hay que ver los términos y las atribuciones que van a tener estos expertos, que podrían ser relevantes en una buena redacción de la nueva Constitución, que es lo que más se requiere", complementó.

Senador Castro hubiese escogido otra manera para discutir el proceso

Asimismo, manifestó que "hubiera preferido que fuésemos sido capaces en el Congreso de tomar las decisiones que son propias nuestras, si para eso no se eligen, entonces no encuentro razón para llamar a un proceso eleccionario sabiendo que tenemos las facultades de poder nosotros contratar expertos y asesores, con las fuerzas democráticas que existen en el Congreso, y que ellos hubieran propuesto la nueva Constitución, así no gastamos recursos del Estado".

Por último, el parlamentario aclaró que "nosotros tenemos todas las atribuciones y facultades para poder haber hecho una buena Constitución, además, las diferentes organizaciones de la sociedad civil con las que nos reunimos todo este tiempo nos pedían que fuera en el Congreso donde se realizarán las reformas necesarias o el cambio constitucional completo, pero sin tener este proceso eleccionario".