Un tenso momento se vivió durante la jornada de esta tarde en las afuera del ex Congreso Nacional, esto debido a que el grupo autodenominado "Team Patriota" encaró a la diputada Marisela Santibáñez (PC) y su equipo de trabajo, en las denominadas "funas a los políticos".

En la primera parte del vídeo se puede observar desde el lado del conjunto político grabando a los asesores de la parlamentaria, asimismo, en la segunda parte del registro, se ve desde la perspectiva de la diputada.

Ante esto, la legisladora publicó en su cuenta de Twitter el clip, señalando que: "La cobardía se esconde detrás de una señora que repite “Asesina y sinvergüenza”…Hace unos años te escondías detrás de Ruiz Tagle en #ColoColo para agredir a nuestros ídolos, hoy lo haces detrás de una señora y otro histérico hincha de Pinochet…Cambiaste el puñal por un celular!".

La cobardía se esconde detrás de una señora que repite “Asesina y sinvergüenza”…Hace unos años te escondías detrás de Ruiz Tagle en #ColoColo para agredir a nuestros ídolos, hoy lo haces detrás de una señora y otro histérico hincha de Pinochet…Cambiaste el puñal por un celular! pic.twitter.com/skBBPaDuup — Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) December 15, 2022

"Yo no temo a ti, no le temo a nada de lo que dañe a mi país. Ya dañaste a Colo Colo, no vamos a permitir que dañes a nadie más. Yo no te voy a dar la palabra, porque las puñaladas no se pegan por casualidad", indicó.

Santibáñez mencionó las puñaladas para hacer referencia a la vez que Muñoz estuvo preso por homicidio en el año 2000, tras protagonizar una riña en una fiesta en Vitacura.

Mira el tenso momento entre Marisela Santibáñez y Pancho Malo