El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, criticó al gobierno anterior de Sebastián Piñera por la deficiencia que existe en materia migratoria y la falta de herramientas para aquello.

En medio de una visita a Colchane, Región de Tarapacá, el ministro subrogante de la cartera comentó esta y otras situaciones que quedaron al debe en la administración previa.

“No es posible que no haya tecnología para el control de la frontera. El país que hemos heredado en materia migratoria, no tiene cámaras de vigilancia térmica en la frontera, por lo tanto, no es posible tener un buen control de las fronteras si no está la tecnología adecuada", aseguró.

No obstante, anunció la implementación de cámaras de vigilancia térmica y de tecnología satelital para aumentar la eficiencia en el monitoreo de la frontera.

"Tampoco es razonable que en los puestos de observación no haya posibilidad de comunicación", mencionó la autoridad de Gobierno.

Después, indicó que "he recibido, por encargo de la ministra del Interior, conformar un comité interministerial para trabajar en conjunto y de manera simultánea con los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Transporte y Bienes Nacionales".

Por último, el subsecretario Monsalve le pidió a Carabineros que "evalúe subir el estándar de la actual sub comisaría que tiene la comuna, para que pase a ser comisaría".