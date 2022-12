Comparte



La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, descartó que para Chile el expresidente de Perú Pedro Castillo haya querido hacer golpe de Estado.

"Nosotros lo que señalamos en su momento es que entendemos que hubo una ruptura institucional. Yo quiero insistir, hay una norma específica que facultaba al presidente para disolver el Congreso, pero esa norma implicaba que él debía ser objeto de censura a lo menos dos veces, había ocurrido solo una vez", comentó en entrevista con TVN.

"Yo no hablaría de intento de golpe, yo creo que hubo no respeto a las normas. Creo que después se encausó de acuerdo las normas constitucionales", sostuvo la canciller chilena.

Reiterada la pregunta, Urrejola insistió que "yo creo que no es un golpista, pero yo sí creo que no cumplió con las normas constitucionales, que debía hacer cumplido en su momento, pero yo no lo declararía golpista".

Además, oficialmente reconoció el gobierno de Dina Boluarte. "Sí, oficialmente hemos hecho un reconocimiento a su gobierno", contestó frente a la pregunta.