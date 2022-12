Comparte

El excandidato presidencial, José Antonio Kast, remarcó su disconformidad con el "Acuerdo por Chile" firmado el 12 de diciembre entre las fuerzas políticas hacia una nueva Constitución.

"Pasar a llevar al poder legislativo, en cuanto al debate, a la formulación y a la discusión de todo lo que es una reforma constitucional, a mí no me gusta", partió diciendo en diálogo con Infinita.

En esa línea, el exdiputado insistió: "Volver a incurrir en el mismo error que se cometió el 15 de noviembre del año 2019 también creo que es un error, porque ahí se nos prometió una Nueva Constitución y paz social, ahora solo se nos promete una Nueva Constitución".

Además, el fundador de Acción Republicana señaló que "yo creo que lo más probable es que (el proceso constitucional) fracase igual, porque los 12 bordes que firman en este acuerdo yo veo difícil que la izquierda más radical lo respete. Hoy día tenemos a Barraza y a otros representantes de la izquierda que dicen ‘vamos a tener la presión social’, porque la izquierda no cree en este proceso acotado, cree en una refundación completa".

Kast no se cierra a modificar la actual Constitución

Yo no tengo problema en que se modifique la Constitución, de hecho para las nuevas modificaciones se bajó el quorúm, yo no estaba de acuerdo que se bajara el quórum, pero ya es una ley de la República, y por lo tanto es más fácil modificar la Constitución", afirmó.

Consultado por si se siente "extremo", el político indicó que "yo no me siento para nada extremo, yo me siento en el centro del sentido común, y me alegro de no estar en esa foto, y me alegro también no haber estado en la foto del 15 de noviembre, en la foto de la celebración final de Sebastián Piñera".

Por último, recalcó que no tiene vínculos con el Team Patriota. "Tengo mucha distancia con los líderes de ese movimiento. De hecho, Francisco Muñoz para mí se ha convertido en una persona que no respeta los marcos democráticos al agredir, aunque sea verbalmente", cerró.