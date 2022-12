Comparte

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes al rechazo por parte del Senado al nombre de Marta Herrera para ser fiscal nacional.

"Lo que ha hecho el Senado hacer es una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional", dijo el Mandatario, en el marco de la presentación de la Política Nacional contra el Crimen

Organizado (PNCO)

Según dijo, cosas como estas "termina facilitando la acción de los delincuentes, y eso es algo que no podemos permitir".

Esto porque "la democracia se fortalecerte cuando los ciudadanos ven que sus representantes están respondiendo también a sus urgencias y no nos enfrascamos en peleas pequeñas, como lo que sucedió ayer en el Senado, insisto, sino que estamos resolviendo temas tan relevantes como la lucha contra la delincuencia".

Por su parte, y frente a las críticas políticas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que "no vamos a ser parte de ni una querella menor, no vamos a enganchar con ningún tipo de epíteto que pueda utilizarse, pero al mismo tiempo vamos a persistir y ser muy rigurosos en que ese objetivo que nos hemos puesto no quede sacrificado por las dificultades que se están enfrentando".