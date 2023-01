Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, comenzó este 2023 con una importante baja en su índice de desaprobación, el que sufrió una disminución de 5 puntos con respecto a la semana anterior, para situarse en un 61%.

En tanto, el nivel de aprobación se mantuvo en un 30%, mientras que un 5% no aprueba ni desaprueba, y un 4% no sabe o no responde.

De acuerdo a todo el 2022, el Presidente Boric obtuvo un promedio de aprobación de 36%, 14 puntos más abajo que el segundo gobierno de Sebastián Piñera y 11 que el segundo de Michelle Bachelet.

Consultados sobre las opciones presidenciales para 2026, la ciudadanía se inclinó por el bloque de oposición al actual gobierno, con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, por delante con 13%. Luego aparece la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), con 9%.

Más atrás están las opciones de Sebastián Piñera (4%), Michelle Bachelet (3%), Franco Parisi (1%) y otros 16%.

Eso sí, es importante destacar que la opción no sabe o no responde se quedó con la mayoría de las preferencias con un 54%.