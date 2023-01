Comparte

Este miércoles se público la encuesta del Centro de Estudios Público (CEP) número 88 que, como es costumbre, mide el respaldo de los gobiernos.

En el caso del Presidente Gabriel Boric, 61% dijo desaprobar la forma en que el Mandatario está conduciendo el gobierno.

En tanto, 24% aprueba su gestión, mientras que 10% no aprueba ni desaprueba. 5% no sabe o no responde.