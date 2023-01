Comparte

La Subsecretaria del Interior le respondió este jueves al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien criticó "la inacción del Gobierno frente a la delincuencia“. Esto, porque según la autoridad comunal se comprometieron con 14 vehículos policiales que aún no llegan.

A través de un comunicado, el Gobierno aclaró: "Queremos señalar que a la fecha se han entregado 15 vehículos policiales a la comuna“.

Pero según Codina esos "vehículos que no llegaron a Puente Alto en su totalidad y también los fondos para inversión, que solo una parte de esos fondos son los que canalizan el Gobierno luego del episodio del 18 de octubre. Y más de 110 millones de pesos son proyecto que el municipio había levantado con anterioridad. No me parece justo que carguen a la cuenta de los compromisos que tenía que cumplir el subsecretario, proyectos que el municipio había levantado con anterioridad".

En conclusión, el comunicado de la subsecretaría para el alcalde "no es preciso y no es acorde a la realidad".

De acuerdo a lo que explicó en "La Mañana de Agricultura", estos vehículos policiales fueron comprometido en el gobierno anterior

"Nos están haciendo pasar gatos por liebre, porque quieren hacernos pensar que están cumpliendo un compromiso cuando en realidad muchos de esos vehículos, eran de reposición de vehículos que estaban funcionando (…), todos sabíamos que había que reponerlos", dijo.

"El subsecretario cuando vino a la comuna debió ser más preciso. Debió haber dicho ‘oye, démosle a las gracias a la compra que ya estaba en ejecución y les vamos hacer llegar esos vehículos’. Pero no había ningún compromiso nuevo", sentenció.