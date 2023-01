Comparte

El 2022 fue el año donde se marcó un récord histórico en el ingreso irregular de migrantes al país, situación que el experto en política migratoria, Mijail Bonito, se debe a una falta de una importante política para tomar el control de la frontera.

En conversación con ‘La Mañana de Agricultura‘, el también abogado socio del estudio "Hurtado y Bonito abogados" y exasesor de Política Migratoria en el Ministerio del Interior, dijo que la curva migratoria ha ido en aumento en el país.

"Se nota bastante que el año 2022, según las cifras que se han conocido, hubo alrededor de 55 mil migrantes irregulares. En noviembre había alrededor de 50 mil ingresos irregulares en Chile y en el mes de diciembre", detalló.

Según el experto, esta situación se debe a muchas cosas. En primer lugar, por "una falta de política importante de no tomar el control de la frontera". Segundo, dijo que esta situación "es el resultado de la práctica política de un mito", es decir, "en el fondo la frontera no es posible controlarla, cosa que no es realmente así".

"La migración propiamente tal, uno no puede considerarla en abstracto (…) La migración como todo fenómeno, sobre todo que crea una nueva relación entre la sociedad que acoge y el migrante que viene llegando, es un fenómeno que debe tratarse con política públicas basadas en el equilibrio", señaló Mijail Bonito.

Bajo esa línea, explicó que el equilibrio migratorio es "establecer las facultades del Estado del normal ingreso, estadía y egreso de los migrantes de un país. Y la otra, considerar la protección de los derechos fundamentales de los migrantes".

Fronteras extensas en el país

Para el experto no es muy difícil entrar al país y esto no se debe a lo extenso que son las fronteras, ya que los ingresos son por cualquier parte del territorio nacional.

"Es muy fácil entrar a Chile, pero no se trata que la frontera sea muy extensa", sostuvo Bonito, esto porque "los ingresos no son por cualquier geografía nacional".

"Los ingresos por lugares relativamente cercanos a los grandes conos urbanos o relativamente cercanos a donde se encuentran los pasos habilitados", agregó.

No obstante, indicó que el real problema en Chile es el no cumplimiento de la legislación al momento que el migrante irregular ingresa.

"El problema real es cuando el migrante llega no se cumple la legislación, este Gobierno también ha decidido no cumplirla", dijo, ejemplificando con "la reconducción inmediata".

"El migrante llega de forma irregular, ingresa por un paso no habilitado e ingresa por Colchane y no es boliviano. Hay una resolución del Servicio nacional de Migración que impide que este sea devuelto a la frontera, tal como indica la ley chilena", comentó.

"Además, el Ministerio de Relaciones exteriores y el propio Ministerio Interior no han sido capaces de poner a Bolivia en su lugar con respecto a esto. El territorio boliviano es utilizado por los traficantes de migrantes, los migrantes atraviesa Bolivia completa", complementó.

