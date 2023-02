Comparte

Maura, una niña chilena de 7 años oriunda de la localidad de Quillota, fue diagnosticada a los seis de cáncer de mama. La enfermedad en la menor es el único caso registrado a nivel mundial.

"Yo la estaba bañando un día y después al secarla y colocarle crema noto que tenía un porotito debajo del pezón. Ahí el doctor me recalcó que lo que la Maura tenía no era normal, que sí yo esperaba mucho esto iba a ir creciendo, pero nunca me dijo que podía llegar a esto. Esto fue en agosto, y en septiembre nos enteramos que la maura tenía un cáncer (de mama)", relató Patricia Muñoz, madre de la menor en conversación con 24 horas de TVN.

Para evitar que el tumor continuara creciendo la niña fue sometida a la extirpación de su mama. "Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo, porque o sea, es fuerte para una persona adulta", confesó la madre.

Junto con lo anterior, relató: "Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama. ¿Qué me acarrea a mi eso ahora? Que ella cuando sea más grande no se acepte, un sinfín de cosas".

Actualmente la familia de Maura se encuentra a la espera de los resultados de exámenes donde se determinará si producto de la enfermedad se generó metástasis. "Lo que a mi me pareció extraño es que a la Maura la operaron y ahí nomás quedó. Yo no sé si ella después de la operación pudo haber hecho metástasis en otra parte. Eso es lo que a mi me preocupa", comentó Patricia.

Francisco Barriga, hematólogo oncólogo pediatra, explicó al citado medio que es totalmente infrecuente detectar la enfermedad en niños y niñas.

"Yo pensé que me iba a morir sin ver un cáncer de mama en un niño menor de 10 años (…) La mayoría de las mujeres en las que se diagnostica cáncer de mama tiene entre los 50 y los 60. De ahí para abajo empieza a ser menos frecuente y un caso de un menor de siete años es completamente anecdótico", dijo el profesional.

Por su parte Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, señaló que a nivel mundial el caso de Maura es único. Solo existe uno parecido, pero no igual, donde una niña de 10 años fue diagnosticada con un cáncer similar en Estados Unidos.