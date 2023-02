Comparte

La Armada emitió un aviso de marejadas para este domingo 26 de febrero para las costas de nuestro país entre Arica, en la Región de Arica y Parinacota, y el Golfo de Penas, en la Región de Aysén.

De acuerdo al Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el fenómeno se presentará también en el Archipiélago de Juan Fernández.

Se estima que las marejadas comenzarán este domingo 26 de febrero y se extenderán hasta la madrugada del martes 28 de febrero.

Estas, según destacó la Armada, alcanzarán "su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local".

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Fragata Gonzalo Concha Salas explicó que "a contar del día domingo 26 de febrero, esperamos marejadas del suroeste desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 14:00 y 17:00 hrs".

Se trata del séptimo aviso de marejadas que afectan las costas de país durante este 2023.

Debido a esto, desde la Armada hicieron un llamado "a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

Revisa en detalle cuándo comenzarán y terminarán las marejadas:

LAS MAREJADAS LLEGARÁN A LA COSTA EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ: DOM 26 FEB (AM).

GOLFO DE PENAS HASTA CONSTITUCIÓN: DOM 26 FEB (AM).

CONSTITUCIÓN HASTA COQUIMBO: DOM 26 FEB (PM).

COQUIMBO HASTA ARICA: LUN 27 FEB (AM).

LA CONDICIÓN DE MAR SE MANTENDRÁ HASTA:

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ: LUN 27 FEB.

GOLFO DE PENAS HASTA COQUIMBO: LUN 27 FEB.

COQUIMBO HASTA ARICA: MAR 28 FEB (AM).