Este fin de semana, pescadores artesanales cerqueros de Arica, en acción de protesta, se enfrentaron con sus pares provenientes de la región de Biobío y destruyeron parte de la embarcación en la cual se dirigían a realizar sus labores, aludiendo a la cesantía que produce en la zona la entrada de pescadores artesanales provenientes de otras regiones.

La situación, según señaló Sergio Guerrero, dirigente de la pesca artesanal de Arica y director de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), se viene dando cada vez con más violencia y estaría perjudicando especialmente a pescadores artesanales de consumo humano, quienes ven reducidas sus ventas diarias porque el público teme entrar a la caleta por la tensión que se acumula desde hace días en sus alrededores.

Y es que el conflicto, estaría escalando en el nivel de peligrosidad y se prevé que de seguir sin soluciones pueda cobrar vidas humanas, incluso derivar en otros conflictos al interior de la caleta, según relató el dirigente.

"Hay un problema de sustentabilidad en Arica que es perjudicial especialmente para los pescadores artesanales de consumo humano, ya que la operación de embarcaciones de 11.99 metros de eslora en la primera milla con malla gogunt anchovetera está estrictamente prohibida, sin embargo, no hay una fiscalización adecuada, por lo que pedimos al Sernapesca tome cartas en el asunto", relató Guerrero.

Y agregó, "se trata de embarcaciones que no poseen posicionador satelital, con bodegas que superan ampliamente el tonelaje permitido y que no cumplen la normativa que indica que las redes no deben superar las 200 brazas de largo x 20 de alto, sin cadena y con plomo abajo. Por lo que el llamado es a que el Sernapesca no certifique la pesca si no se cumple con la normativa vigente".

El dirigente se refirió además a la función que debe cumplir la Armada de Chile en la fiscalización del cubicaje de las embarcaciones, lo que también estaría perjudicando gravemente la sustentabilidad de los recursos, por lo que el llamado es a las autoridades a poner énfasis en los problemas reales de la pesca artesanal.