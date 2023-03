Comparte

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, no quiso abordar la petición de Bolivia por retomar los diálogos a una salida al mar.

No obstante, el canciller dijo que "siempre hemos tenido un espacio de diálogo con Bolivia" y aseguró que se está "fortaleciendo ese espacio", con "muchos temas en que realmente hay intereses comunes entre Chile y Bolivia, incluso ya los empezamos a mencionar".

Después, señaló que "dejaría hasta ahí y no quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno ni conveniente desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países".

Mientras que el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, precisó que "la reivindicación marítima para el pueblo boliviano es irrenunciable" agregando que "las palabras expresadas por el presidente Arce han sido claras".

Y puntualizó que "es una agenda ahí, que se ha planteado, y bueno esperamos que en el futuro podamos ir construyendo esa relación de confianza, que fluyan nuestras relaciones de vecindad que tenemos con Chile".

Cabe mencionar que Van Klaveren y el Presidente Gabriel Boric se encuentran en República Dominicana donde participan de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno.