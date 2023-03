Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, tiene aspiraciones a ser candidato presidencial el 2026.

Así lo afirmó este miércoles al ser consultado por la posibilidad. "Evidentemente, ¿es una posibilidad en el futuro? Sí, veremos cómo están las cosas en tres años", dijo, según consignó 24 Horas.

"La vida es muy sabia. Hace cuatro años, en las mismas encuestas que me ponen a mí y a Evelyn Matthei (como los personajes políticos mejor evaluados), estaba Cathy Barriga, Joaquín Lavín, Daniel Jadue y Jorge Sharp. No quiero decir dónde están ellos hoy", agregó.

"Si me ha tocado, por mi trabajo, adquirir un perfil más público, quiero ponerlo a disposición para tratar de cambiar la historia de Chile. Si eso en el futuro tiene otras implicancias, ya lo veremos, pero sobre todo no estoy dispuesto a dejar de ser chileno y emocionarme con lo que me da pena y pelear por lo que considero justo", sentenció.