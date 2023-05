Comparte

Este miércoles el canciller de la República, Alberto van Klaveren, se refirió a la manifestación de los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista en contra del embajador de Israel, Gil Artzyeli.

Fue durante la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara que los parlamentarios de aquellas colectividades recibieron al diplomático con pañuelos palestinos, en protesta a los ataque israelitas contra Franja de Gaza y en apoyo al diputado Jorge Brito (RD).

No me corresponde calificar ese tema. Nosotros somos firmes creyentes en la separación de poderes. A nosotros, como Cancillería, no nos corresponde opinar sobre lo que sucedió en esa comisión», declaró al respecto el ministro de Relaciones Exteriores.

«Entiendo que es un tema que le corresponde a las autoridades del propio Congreso», añadió antes de destacar «la versión que ha entregado el propio embajador sobre lo ocurrido. No hay que dramatizar, el propio embajador así lo ha expresado y obviamente nos atendemos a su propia opinión al respecto».

En concreto el embajador declaró que «la actitud de unos pocos no puede hacernos perder de vista lo importante. En este caso, las relaciones de Chile e Israel seguirán estrechándose por el bien de ambos pueblos. Estoy más comprometido que nunca en ello».

Cabe recordar que el mismo Artzyeli calificó como «miserable» al diputado Brito, luego de que este último criticara sobre el conflicto palestino-israelí que «no se puede lamentar el holocausto al mismo tiempo en que se defiende un apartheid y matanza criminal».