La hermana del joven chileno que murió en Rio de Janeiro, Brasil, Marta Tejeda, manifestó que esta situación es «muy complicada» y detalló que viajó hasta el gigante sudamericano para realizar los trámites y repatriar el cuerpo de Ronald Tejeda.

Durante la jornada del miércoles, se confirmó el fallecimiento de Ronald, quien habría sido drogado y asaltado mientras estaba de vacaciones junto a su amigo.

Fue su hermana quien en su cuenta de Instagram comunicó el deceso, solicitando «mucha discreción con mis papás y que no los atosiguen con mensajes, llamados, publicaciones».

De hecho, Marta -en entrevista con «Contigo la Mañana», matinal de Chilevisión, dijo que lo que están viviendo en estos momentos es «una situación muy complicada para nosotros como familia, para la gente que conoció mi hermano».

«Era una persona muy querida por todos y por la gente que lo rodeaba«, señaló en el citado programa.

Ella relató que la última vez que tuvo contacto con su hermano fue «el sábado en la tarde, antes que él saliera, se reportó y dijo que iba al barrio de Lapa a tomarse unos tragos con los amigos. Al otro día tenía todo un panorama».

De acuerdo a la información que ella maneja, habrían llamado un automóvil de una aplicación, «al parecer no era sofisticado, lo más probable estaba coludido con las personas que hicieron daño».

«Ellos no salieron con grandes cosas, más que nada con el celular y una que otra tarjeta», indicó Marta Tejeda al ser consultada por las cosas que habrían robado. «No era para hacer ese tipo de daño, no tenía grandes pertenencias en ese momento«.

Durante la noche de este miércoles, en Rancagua, amigos y conocidos de Ronald realizaron una emotiva velatón en la Plaza Los Héroes, exigiendo justicia.