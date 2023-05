Comparte

En medio de las críticas por el fallido plan piloto de “Gas a precio justo”, el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a ello en Mesa Central de Canal 13 y se declaró como el “responsable político”.

Es necesario recordar que, durante la semana se dieron a conocer las cifras y los costos que tuvo el plan piloto antes mencionado, lo cual generó un gran cuestionamiento a esta política implementada por el Gobierno.

Se expuso que cada cilindro habría tenido un costo de $117.000 para el Estado en el 2022.

Tras ello, se le cuestionó por una mala administración de los recurso del país, a lo que el jefe de la cartera de energía contestó lo siguiente:

«Yo tomé la decisión de no perseverar con el piloto (…) era contradictorio con la estrategia regulatoria».

Responsable político

En ese sentido, recalcó que era el “responsable político” de esta mala ejecución del modelo y además agregó que “en un piloto los promedios son engañosos, uno tiene una inversión relativamente grave que divide en unidades relativamente pequeñas».

Sin embargo, sostuvo que este plan se comenzó a aplicar en la administración del exministro Claudio Huepe, por lo que él no se podía hacer cargo de lo que se hizo cuando él no estaba al mando.

«Hay un cambio de ministerio y los distintos ministros tenemos distintas opiniones”, expresó.

Luego, fue consultado por la “planilla excel” donde aseguran que desde ahí las cifras ya no eran positivas y que aún así se siguió con el piloto.

«Yo vi la planilla ex post y no me hacía sentido y se decidió no seguir», contestó Pardow.

Finalmente, se refirió al desempeño que ha tenido Enap, empresa estatal que estaba a cargo de este plan piloto, y dijo que entre el 2021 y 2022 han tenido un aumento en sus ganancias, lo cual es positivo.

Asimismo, dijo que ellos han tenido a cargo la aplicación de planes pilotos, los cuales terminaron con buenos resultados.

«Hay pilotos que funcionan mejor o peor, este no fue particularmente exitoso porque se cambió el modelo», concluyó Pardow sobre “Gas a precio justo”.