Este jueves se confirmó la muerte de una segunda bebe contagiada de virus sincicial en la región de Valparaíso, esto mientras esperaba una cama UCI debido a la crisis en el sistema sanitario por el aumento de los virus respiratorios.

Según La Estrella de Valparaíso, la fallecida sería una lactante de dos meses, quien murió el pasado viernes 2 de junio en el Hospital de Quilpué, la que esperó por 12 horas un cupo para ser trasladada hasta el Hospital Gustavo Fricke de viña del Mar.

En ese contexto los padres declararon al diario porteño que fue la madre, Yessenia Sánchez, la que llevó a la bebé a la urgencia infantil del Hospital de Quilpué durante el miércoles 31 de mayo, quedando hospitalizada por virus sincicial y rinovirus.

La madre de la menor relató al medio que «pasaron todo el día buscándole un cupo porque fue como a las 8 o 9 de la mañana”, mientras que el padre contó que decidieron hacer público el caso tras conocerse la muerte de la bebé en el Hospital de San Antonio, la que falleció en circunstancias similares.

“El miércoles la doctora me dijo ‘tu hija está a un paso de pasar a la UCI’. ¿Por qué no me la pasaron a la UCI en ese mismo momento? Ella tenía antecedentes porque era una niña prematura, había nacido de 36 semanas, aunque ya estaba en buen peso, pero ella debería haberla pasado a Viña antes que se agravara”, dijo Sánchez.

Fue mientras esperaban una ambulancia que la menor sufrió un paro cardiorrespiratorio, recibiendo reanimación por 30 minutos sin tener éxito.