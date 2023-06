Comparte

Este jueves el ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, conversó en La Mañana de Agricultura sobre la Comisión para la Paz en la Macrozona Sur, anunciada ayer por el Presidente Gabriel Boric, instancia que integra la ex autoridad.

«Este es un problema extraordinariamente grave para Chile, ayer vivimos un hecho inédito, que abre la esperanza de que esto puede tener una posibilidad de éxito. Esto no es un tema de gobierno, es un tema de Estado», destacó.

«Este problema de la relación con los pueblos originarios se presenta en muchos otros lugares, lo raro es lo que sucede en Chile, que no hemos logrado resolver los problemas adecuadamente. Hoy tenemos un gravísimo problema de violencia, los lugares donde están estas comunidades son los más pobres en Chile», señaló Moreno.

Por otro lado, al referirse a su rol en la Comisión, declaró que «tengo una experiencia como ministro de Desarrollo Social, con una mirada particular respecto de esto. He creado muchas relaciones con personas mapuches y no mapuches de todas estas regiones».

«Hay una visión muy variada, que siendo además un grupo pequeño, va a permitir darle una nueva mirada a todo esto. La Comisión no pone el foco solo en la restitución de tierras, es materia del trabajo que va hacer y que tiene un plazo, que es el final del próximo año», explicó.

«Hay varios grupos que se visten de estas causas y que luego de eso pretender justificar la violencia. Para mi la violencia no tiene justificación, ni aún la causa más justa da el derecho a una persona a matar a otra o quemarle su casa, o amenazar a una persona o a balearla», advirtió.

«Esto es una tarea de Estado, con todo el apoyo de todos los partidos, con todas las corrientes de opinión. Esto pretende mirar lo que hay y cambiarlo, no es una prolongación ni una acentuación de lo que hay, sino que buscar que cosas nuevas podemos aprender y donde nos hemos buscado», añadió Moreno.

«Este acuerdo por primera vez incorpora a las víctimas, mapuches y no mapuches, que han sido objeto de ataques que son indiscriminados. Muchas veces no se ataca a una persona en particular, sino que es cualquier casa, cualquier camión», agregó.

«Son personas que son completamente ajenas al conflicto, que no tienen responsabilidad en lo que está pasando y que sin embargo, han tenido pérdidas tremendas, de seres queridos, han perdido sus bienes y sus casas. A otros entre comillas no les ha pasado nada, pero viven atemorizados, porque a cualquiera le puede llegar un atentado hoy en día», declaró Moreno.