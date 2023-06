Comparte

El director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, abordó la emergencia por el sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país y los efectos en los cultivos desde la Región de Valparaíso hasta La Araucanía.

En conversación con Agricultura, el también exministro destacó que se han registrado daños de gran magnitud en carreteras, puentes, caminos laterales e infraestructura, y también en el sector agrícola.

“Hay muchos agricultores que lo han perdido todo. Hemos visto huertos de cítricos, huertos de palto, huertos de distintas especies que, donde se ha salido el río, se ha llevado literalmente todo. Huertos donde se han hecho grandes inversiones, como por ejemplo el cerezo, que son huertos donde además de tener riego tecnificado, de tener infraestructura, tienen cubiertas, techos, que son inversiones de 65, 80 mil dólares por hectáreas”, explicó Walker.

Ante el difícil escenario, el director de la SNA realizó un llamado tras solidarizar con los agricultores que lo han perdido todo en medio de la emergencia.

“Primero el llamado es a resguardar la vida humana, por eso pedimos que no se acerquen a los puentes, a las represas, que no se acerquen a lugares donde puede haber daños mayores a las personas, porque las inversiones se pueden reparar, pero lo que no podemos tener son pérdidas de vidas humanas y en muchos sectores hemos estado al borde de esto», señaló.

Sobre lo anterior, Walker comprometió el apoyo de la SNA en la reconstrucción tras el frente de mal tiempo.

«Lo material lo podemos reconstruir. La SNA en esto va a ayudar. Tenemos que ir a la banca a pedir ayuda para poder reconstituir muchos huertos, muchos predios, también hortalizas, cultivos tradicionales, pero principalmente frutales que se han visto afectados», puntualizó el exministro.

En relación con las acciones de rehabilitación productiva anunciadas por el Gobierno, Walker indicó: «Se agradece al Ministerio de Agricultura. También vamos a tener que ir a la Corfo, al Banco del Estado, vamos a tener que iniciar una campaña de ayuda, primero para poder llegar con los enseres básicos que necesita gente que también perdió su vivienda”.

En esta línea el presidente del SNA reiteró la magnitud del problema, indicando que “tenemos huertos frutales que el daño es irreparable, donde literalmente el río se llevó los huertos y produjo una erosión en la tierra y esos huertos desaparecieron, esos daños son irreparables”.

“Vamos a tener que esperar algunos días para hacer una cuantificación más exacta, pero lo que tenemos hasta la fecha son daños muy importantes en sectores muy específicos de la Región de Valparaíso hasta La Araucanía”, cerró Antonio Walker.