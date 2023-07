Comparte

Sebastián Dávalos se refirió al Caso Caval y lo comparó con el polémico Caso Convenios que envuelve al actual Gobierno. «Por donde lo veas es peor», afirmó el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet.

Sobre el caso en el cual estuvo vinculado, Dávalos manifestó en conversación con El Mercurio: «Fui absuelto de todo. Y el último fallo es una locura. Fue completamente absolutorio».

Además, apuntó: “Todo tiene un nombre y un apellido y es Emiliano Arias, el fiscal que quería ser Fiscal Nacional, el tipo que llamaba a todos los medios para hacer cualquier cosa”.

Dávalos también comparó la crisis que enfrentó la administración de la ex mandataria con Caval y la que vive el actual Gobierno con el denominado «Caso Convenios».

«Por donde lo veas es peor: es peor respecto de la fe pública, de lo que podría eventualmente haber y de la caja de Pandora que se puede abrir en esto», expresó.

Desde hace nueve meses Dávalos reside en la ciudad de Girona, España, lugar donde cursa un segundo máster.

Sobre su salida del país, indicó: «Yo ya no tenía mucho que hacer en Chile… No me gusta cómo está Chile, no me llama la atención. Aquí (España) nadie me conoce y si lo hicieran, a nadie le importa quién soy».