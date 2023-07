Comparte

El Presidente Gabriel Boric abordó este martes la invitación que realizó a todos los partidos políticos a firmar una declaración conjunta por los 50 años del 11 de septiembre de 1973.

Desde Bélgica, el Mandatario chileno se refirió a los cuestionamientos de la oposición respecto a esta invitación. «Cuál sería la verdad oficial que la oposición cree que como Gobierno queremos imponer», preguntó.

«Acá hay hechos que son claros y conocidos por todos. En Chile, el 11 de septiembre de 1973, se realizó un Golpe de Estado que terminó con la democracia y dio paso a una dictadura brutal, asesina, de 17 años«, señaló el jefe de Estado en medio de su gira por Europa.

Y agregó que «eso es algo que ensombrece la historia patria, es algo triste, algo de lo que no cabe vanagloriarse y ojalá que todos fuéramos capaces de decir que no queremos que vuelva a suceder y que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos».

Asimismo, indicó que «he planteado y reitero es que todos convengamos, e independiente de las diferencias que podamos tener, de los desacuerdos que podamos tener, que nada justifica violar los derechos humanos de nuestros adversarios políticos, de quien piensa distinto, de cualquier persona«.

«A mí no me interesa poner una versión oficial»

El Presidente Boric, en ese contexto, sostuvo que «es un consenso razonable, es un consenso mínimo al cual espero podamos llegar, sin hacer interpretaciones históricas».

«Acá a mí no me interesa imponer una versión oficial, o tengo las condiciones para ello«, sostuvo.

«Un Presidente no puede imponer versiones oficiales respecto a la historia. Lo que a mí me interesa es que aprendiendo de nuestra historia, seamos capaces de anticiparnos a que tengamos un futuro compartido y no un futuro que nos divida. Y eso es lo que a mí me motiva y en esa línea voy a seguir trabajando, en el marco de la conmemoración de los 50 años del quiebre de la democracia en nuestro país», concluyó.