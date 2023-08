Comparte

Una madre que vive en la comuna de Frutillar (Región de Los Lagos) solicitó una hora médica para su hija, quien necesitaba atención oftalmológica, en el año 2016. La petición fue respondida siete años tarde.

«Le dije a la persona que me llamó que muchas gracias, pero la verdad es que yo ya no necesitaba esa hora. Le insistí en que para qué iba a hacer ese gasto conmigo porque mi hija ya había ido al oftalmólogo de forma particular«, contó Juana Ramírez Furrianca en conversación con Las Últimas Noticias, quien fue contactada en marzo del presente año (2023) por el Hospital de Puerto Montt para agendar la cita con un especialista.

Según indicó la madre, desde la institución se molestaron ante su negativa por aceptar la hora. «La persona que estaba al otro lado el teléfono se ofuscó, me decía que cómo la iba a llevar a control particular, que debía aceptar la hora del hospital y que no me llamaron en todo este tiempo porque no había nada (hora) antes«, relató Juana.

«Finalmente le corté porque sentí que me estaba retando y yo tengo 50 años. No estaba para eso», señaló la madre.

Juana señala que pudo llevar a su hija con un especialista de forma particular en el año 2021. «El médico dijo que había esperado mucho tiempo porque mi hija tenía miopía y astigmatismo, que si no usaba anteojos ahora, la niña iba a perder mucho más visión», recordó la madre.

Datos de Visor Ciudadano del Minsal indican que a la fecha hay 1.853.880 usuarios del sistema de Salud Público por especialidad no GES que llevan meses esperando por una consulta médica.