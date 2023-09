Comparte

Un curioso momento se vivió este miércoles en la Sala de Cámara, donde la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, ingresó con un pequeño gato arropado en su abrigo.

La situación no pasó desapercibida y rápidamente distintos parlamentarios y miembros del Ejecutivo se levantaron de sus respectivos asientos para acercarse y acariciar al felino.

Sin embargo, en otros diputados el hecho no cayó tan bien, tal fue el caso del parlamentario de oposición Juan Antonio Coloma (UDI), quien pidió que sacaran al gato de la Sala, exigiendo que se cumpla el reglamento.

«Lo mínimo que podemos hacer es respetar el reglamento, entrar con animales a la Sala me parece que no está a altura. Sé que es más popular no decir nada y quedarnos callados, pero es un desde», declaró según Emol.

«Imagínense que una persona después quiera venir con sus perros. Pido respetar el reglamento y espero que la secretaría lo haga cumplir», agregó.

Finalmente debido a las quejas recibidas, la diputada Maite Orsini salió de la Sala y retiró al pequeño gato del hemiciclo.