La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó este martes que el pasado 1 de septiembre la empresa Lenovo, proveedora de computadores para las Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC), sufrieron el robo de 3.720 computadores destinados al programa.

Mediante un comunicado, el organismo público detalló que el 11 de septiembre fueron notificados por Carabineros de Colchane de la incautación de 25 computadores, «los cuales eran transportados en las respectivas cajas alusivas a nuestro programa Beca TIC».

«Este robo no representó un costo ni un perjuicio contractual para nuestro Servicio, puesto que los computadores aún no habían sido recepcionados de manera conforme por Junaeb. De manera que, no fue necesario activar protocolos de contingencia para esta situación», indicaron en el escrito.

Asimismo, explicaron que «la empresa proveedora trabaja por cumplir con la máxima diligencia en la entrega de los portátiles sustraídos«, con el fin de dar cumplimiento al programa «en los tiempos y formas que corresponde en aquellas comunidades educativas que aún están en proceso de entrega».

Junto a esto, el organismo llamó «a no comprar estos objetos robados, puesto que se podría adquirir algún tipo de responsabilidad penal por el delito de receptación, además de validar la perpetuación de este tipo de actos».

Finalmente, aseveran que como organismo «seguiremos fortaleciendo la correcta ejecución de nuestro Programa, que tiene como fin acortar las brechas de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Y, de esta manera, apoyar los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes en todo el territorio nacional.

Carabineros recupera los computadores en Colchane

Carabineros recuperó los notebooks durante un patrullaje preventivo por personal de la subcomisaría de Colchane.

Fue en ese momento, que fiscalizaron a dos sujetos que intentaban cruzar la frontera por un paso no habilitado. Los individuos portaban al interior del vehículo que se movilizaban los aparatos que tenían los sellos del Ministerio de Educación.

Por ello se incautaron los computadores y se detuvo a los dos individuos por el delito de receptación.