Comparte

Dos bomberos fueron atropellados mientras atendían un procedimiento de rescate que terminó con una persona fallecida en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío.

Tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector bypass sur, equipos de bomberos de la Primera Compañía de Santa Juana se trasladaron para realizar las maniobras de rescate. En este contexto, un conductor que presuntamente circulaba en estado de ebriedad, impactó a una camionera de seguridad ciudadana y, posteriormente esta golpeó a los voluntarios.

Uno de los rescatistas lesionados fue trasladado al Hospital de Santa Juana y el otro al Hospital de Concepción. Uno de los bomberos ya fue dado de alta.

Ante los hechos, la alcaldesa de la comuna, Ana Albornoz, señaló que «a mí me gustaría relevar este tema al Estado, ya que todos los fines de semana largo necesitamos más control al respecto y también más conciencia de la comunidad. Por otra parte, hay un tema de inseguridad en la ruta porque hay muchos árboles caídos, sabemos que es una ruta que está mal diseñada».

«Tenemos una enorme población flotante de personas que viajan por la ruta de la madera que sufren accidentes permanentemente, muchas veces de gravedad o fatales y no alcanzan a ser atendidos. Nosotros, en el incendio, con la ministra conseguimos primero un ventilador de transporte, (pero) no tenemos como intubar un paciente y las ambulancias de avanzada no alcanzan a llegar a Santa Juana”, agregó.