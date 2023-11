Comparte

En medio de la polémica por la supuesta ausencia de las ex autoridades del interior en reuniones por la crisis de seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a ello.

Recordemos que, recientemente, la vocera Camila Vallejo apuntó directamente a los ex subsecretarios del Interior, ya que aseguró que no habrían colaborado en las instancias de conversación que lideró el actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Frente a ello, el ex subsecretario Rodrigo Ubilla, le respondió y enfatizó en que ya están trabajando con Monsalve en reuniones privadas.

«Ministra, infórmese, estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en la agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político, el país necesita que trabajen en beneficio de todos», sentenció Ubilla.

Ahora, fue la Ministra Tohá quien habló sobre ello y reconoció que Ubilla tendría razón “el subsecretario Ubilla tiene razón. Ha habido muchas reuniones, muchos contactos, y particularmente una instancia de trabajo con la subsecretaría. Pero el día viernes, cuando la subsecretaría los invitó a constituirse con motivo de estos últimos hechos, no concurrieron».

Finalmente, hizo hincapié en las citaciones a las que no han asistido estas ex autoridades «son en espacios de trabajo con ex autoridades, que se han reunido anteriormente, y en estas ocasiones, cuando se les citó, no concurrieron. No sabemos por qué. No quiero entrar en ese detalle, pero sí, plantearon distintas explicaciones en ambas reuniones».