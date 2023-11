Comparte

Este lunes el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que es necesario declarar un Estado de Excepción debido a la crisis de delincuencia que vive Santiago.

Según declaró la autoridad en 24 Horas, actualmente van 17 homicidios y 36 asesinatos frustrados en solo tres semanas en la capital del país.

En ese sentido, Orrego exigió que se decrete Estado de Excepción para «expulsar de forma inmediata» a los migrantes que cometen delitos, así como también «de inmediato al Comité Regional contra el Crimen Organizado» .

«Si este Gobierno y el anterior han mantenido por todo este tiempo el Estado de Excepción en el sur, querrá decir de que ayuda», argumentó el gobernador regional.

«Momentos extraordinarios requieren medidas extraordinarias (…) Estamos en un momento como país en que tenemos que dar un paso acelerado para adelante», sentenció.

«Acá tenemos que hacernos cargo de lo que no se hizo en mucho tiempo. El Presidente de la República que fue a Cúcuta a decirle a todos nuestros hermanos venezolanos que vinieran a Chile no fue Boric, fue Piñera. Ahí empieza una inmigración irregular», criticó.

«He sido alcalde por 8 años, he sido intendente por 4 años y he sido gobernador por 2 años. Este es el momento más críticos en materia de seguridad que yo he visto en Santiago en décadas. Nunca habíamos visto tantos crímenes, nunca habíamos visto tantos homicidios frustrados y armas de fuego», alertó Orrego.

«El problema es ahora y si no lo abordamos ahora después vamos a lamentarlo», cerró.