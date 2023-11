Comparte

Como “tremendamente contradictorio al derecho internacional”, calificaron desde Renovación Nacional la decisión del gobierno de Venezuela de negar el aterrizaje en Caracas de un avión con migrantes de ese país expulsados de Chile.

En ese sentido, según la diputada Ximena Ossandón la situación es “muy desconcertante y realmente impresionante que Venezuela amenace o simplemente no reciba a los conciudadanos de su propio país que han sido expulsados desde Chile”.

La parlamentaria además resaltó al respecto que este año fue nombrado Jaime Gazmuri como nuestro embajador en Venezuela, “justamente con el objetivo expreso de normalizar el flujo de personas entre ambos países y, entonces, si en estos 6 meses de dicho nombramiento Venezuela se sigue oponiendo a las reconducciones desde Chile, es que las gestiones de nuestro embajador han sido inútiles y yo creo que el Presidente entonces debe reemplazarlo”.

«Yo creo que con esto ellos vulneran claramente los derechos humanos de los venezolanos y en el fondo reafirman su vocación de ser un régimen absolutamente totalitario y abusivo y con estas acciones se continúa aislando del contexto internacional», añadió.

El diputado Diego Schalper, también de la comisión de RR.EE., añadió que “nos parece que esta información es extremadamente grave. El gobierno de Venezuela no puede pretender ser parte del problema, parte principal del problema, no sólo en Chile, en Latinoamérica, sino que además no colabora en la solución”.

Y precisó que con esta acción “deja de manifiesto que el plan Vuelta a la Patria, o una cosa así que le llamaba el gobierno de Maduro, no es más que algo que no tiene ninguna intención real de producirse. Por lo tanto, le pedimos al gobierno que nos detalle cuáles van a ser esas gestiones de alto nivel, si se va o no a llamar a informar al embajador de Chile en Venezuela. Si está ocurriendo lo mismo con otros países, si hay mismas complicaciones con Perú, qué ha ido pasando con Bolivia”.

«El gobierno de Chile tiene que hacerse respetar por la dictadura de Nicolás Maduro, porque nos parece que lo que aquí se ha comentado es extremadamente grave», agregó.