“Yo quiero ser muy categórico: antes del 16 de junio, no recibí ningún informe, ni ninguna información sobre situaciones irregulares, sobre delitos, sobre conflictos de interés en Antofagasta, ni ligado a Democracia Viva, ni ninguna otra institución”.

Así de enfático fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, para referirse a las filtraciones de prensa de una declaración de la ex subsecretaria deñ Minvu, Tatiana Rojas, sobre el denominado Caso Democracia Viva.

El titular de Vivienda insistió en este tema, señalando que “descarto haber recibido un informe en que me dijeran, mire, hay esta o esta otra irregularidad, esta o esta otra situación. O sea, no recibí ninguna información, ni ningún informe que dijera, hay irregularidades, hay delitos, hay conflictos de interés, eso no lo recibí antes del 16 de junio”.

Es más, el ministro ahondó recalcando que “apenas lo recibí, que fue el día 16 de junio, llamé ese mismo día, viniendo desde Rancagua y yendo hasta Santiago, al Seremi y le dije que pusiera su cargo a disposición y ese mismo día en la tarde, dejó de ser Seremi”.

Según informó el secretario de Estado, su cartera ha colaborado desde el primer día en las investigaciones que está llevando adelante la fiscalía, no solo con denuncias, también con querellas y recordó que “a los pocos días de saber esto fuimos al norte, a Antofagasta, a llevarle toda la información al fiscal ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto le hemos entregado? 305 oficios, 2.869 páginas de antecedentes para la investigación de Antofagasta y de algunas otras cosas vinculadas, que eran necesarias para que hiciera su investigación. Lo que más queremos que se aclare pronto esto, somos nosotros".

“La verdad que está bien que ahora el Fiscal diga que vamos a avanzar a otro ritmo, que haya decidido abrir las carpetas, que haya decidido apurar los procesos con respecto a ciertos personajes que están en juego. Porque lo ideal es que se sepa, cuanto antes, quiénes fueron los responsables, qué es lo que se hizo, cuántos fueron los recursos que están en juego en esto. Los responsables tienen que responder”, aseguró el ministro Montes, al llegar a la inauguración de 140 casas en la comuna de Curacautín, en la Región de La Araucanía.

En la misma línea, el titular del Minvu recalcó que sigue liderando a los equipos, recopilando antecedentes y entregando toda la información necesaria, sin descuidar, la tarea central del ministerio.