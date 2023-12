Comparte

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “es el momento de actuar, de concretar”, tras el rechazo a la propuesta constitucional plebiscitada el pasado domingo 17 de diciembre.

La secretaria de Estado conversó con The Clinic, en donde hizo un llamado a llegar a acuerdos y comentó que “la señal es muy clara de parte de la ciudadanía: dejemos el atrincheramiento, de imponer mirada de país y hagamos que la política pueda llegar a acuerdos pensando en el país”.

“En ese sentido, lo que nosotros dijimos es ‘bueno, después de todas las discusiones, todos los diálogos, es el momento de actuar, de concretar’ (…). Dado el resultado, se reafirma que hay una voluntad popular mayoritaria de que el sistema político salga de la mera confrontación o de las posiciones de trinchera que marcan identidades”, sostuvo.

“Lo que refleja el resultado es que no hay ganadores en el resultado del domingo. Sino que se ve derrotada una forma de hacer política que busca solamente el atrincheramiento y la imposición de una mirada. No son tiempos para eso. Hemos cedido como gobierno en las posiciones. Y, a veces, vemos en algunos sectores de la oposición, no voy a decir que todos, porque no es así, pero en un sector importante tienen las mismas posiciones que en 2019, o de marzo del 2022, cuando asumimos”, añadió.

Reforma previsional

La ministra también habló sobre la postura adoptada por la UDI de cerrarse a la idea de incluir solidaridad en materia previsional. En este sentido, comentó que "no es bueo para el malestar de nadie" seguir postergando el debate en torno a una reforma que permita aumentar los montos de las pensiones.

“El mundo político debe tener todos los incentivos y las presiones para llegar a acuerdos para lograr que en 2024 tengamos una mejor calidad de vida. Y una de las formas de tener una mejor calidad de vida en 2024 es subir las pensiones. Si postergamos esto, no vamos a lograr entregar mejores pensiones hoy (…). Aquellos que niegan la solidaridad, niegan la PGU”, indicó.

“No es una respuesta sostenible decirle a las personas que vamos a postergar esto y dejarlo para un próximo gobierno nuevamente. Eso solo alimenta el malestar. Y no es bueno el malestar para nadie. Ni para los inversionistas, ni para el sistema político, para nadie”, agregó.