"Si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet #TC #lucro". Esto escribió en Twitter la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, en 2018, cuando aún no ostentaba el cargo.

La publicación reflotó luego de que el 25 de diciembre de este año el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, respondiera al tuit: "Dios la bendiga, Constanza".

En El Mercurio, Chomalí profundizó su molestia, donde indicó que, aunque el tuit sea antiguo, "sigue en las redes e incita al odio, ofende a los católicos y a quienes ven en la experiencia religiosa un bien para la sociedad. Como chileno y como arzobispo, rechazo categóricamente comentarios de esa índole que no se dicen ni en broma".

Dios la bendiga Constanza. — +Fernando Chomali (@FernandoChomali) December 25, 2023

La respuesta de Martínez

La delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, respondió este viernes a las críticas que surgieron a raíz de su escrito.

"Este es un tuit bien antiguo, de hace 5 años. Lo había hablado cuando asumí el cargo hace más de 2 años", comenzó diciendo.

Aclaró que "hace alusión a una canción de un artista nacional que se llama Alexander Andwanter, de una canción que se llama 'Siempre es viernes en mi corazón', que recomiendo mucho que la escuchen".

Agregó que "tiene una crítica importante a la política, al Congreso y también a las instituciones eclesiásticas respecto al trato que se le ha dado a la población homosexual y de las disidencias sexuales".

De acuerdo a la autoridad regional, el texto lo publicó el día "en que se declaró inconstitucional la ley que prohibía el lucro en las universidades y en la educación".

Martínez enfatizó que durante su historia política siempre ha velado por las manifestaciones pacíficas, además de tener respeto por todas las creencias.

En esa línea, insistió que "vengo de un ambiente que también es de mucho respeto a las distintas creencias y creo que mis hechos ya han dado cuenta de eso. Un tuit respecto a una canción me parece que no representa lo que he hecho ni lo que soy".