El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este martes alerta amarilla para las regiones del Maule y Ñuble por "calor intenso".

Debido a las altas temperaturas que afectará a la zona entre este miércoles 3 y jueves 4 de enero, la Dirección Meteorológico de Chile (DMC), por su parte, emitió una alerta por "altas temperaturas extremas" para las mencionadas regiones.

Las altas temperaturas afectará a las siguientes zonas del Ñuble: Cordillera de la Costa (32° C- 34° C), valle (35° C - 37° C) y precordillera (35° C - 37° C).

En tanto, para la región del Maule son: Cordillera de la Costa (32°- 34° C), valle (34° C - 36° C) y precordillera (34° C - 36° C).

Ante esta condición, y en base a los datos proporcionados por la DMC, que Senapred declaró alerta amarilla para el Maule y Ñuble desde este martes y hasta que "las condiciones así lo ameriten".

Esta medida permitirá alistar "escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

Asimismo, las autoridades recomiendan a la ciudadanía "protegerse y extremas las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación".