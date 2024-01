Comparte

Nueve alcaldes se reunieron este lunes para asistir al conversatorio: “El impacto en el estado de la salud y protección financiera para los beneficiarios de una ISAPRE en caso que tuvieran que migrar a FONASA. ¿Estamos preparados en los Municipios?”, dictado por el economista Ricardo Bitrán.

A la cita, invitados por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, llegaron las autoridades comunales de La Florida, Rodolfo Carter; de Zapallar, Gustavo Alessandri; de Lo Barnechea, Cristóbal Lira; de Las Condes, Daniela Peñaloza; de María Pinto, Jéssica Mualin; de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave; de Los Andes, Manuel Rivera; y de Calera de Tango, Hortensia Mora.

En el encuentro, que también participó la ex Subsecretaria de Salud y actual Directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, se analizó el impacto real que tendrá en los usuarios de la Atención Primaria de Salud el eventual quiebre de las Isapres.

En la actividad, la alcaldesa Evelyn Matthei aseguró que “estamos sumamente alarmados por el inminente quiebre de algunas Isapres y probablemente la quiebra de todas las Isapres. Lo que va a suceder después será devastador. Solamente en Providencia tenemos 1.240 personas esperando un rayo X, escáner o resonancia, y llevan esperando 794 días, en promedio más de 2 años. Imagínense qué sucederá cuando repentinamente lleguen 3 millones de personas más a ser atendidas en Fonasa”.

“Nadie se imagina la indignación, la rabia y el estallido que puede haber, si efectivamente la salud se echa a perder aún más de lo que está ahora. Veo una indiferencia total y absoluta de parte de las autoridades de salud. No se ve ninguna urgencia en tratar de solucionar el problema, que yo creo que ideológicamente no lo quieren solucionar, sino que además no se ve ninguna preparación para el caos total que va a venir en materia de salud cuando comiencen a quebrar las Isapres", complementó la alcaldesa Matthei.

En tanto, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aseguró que “esta película, los chilenos ya la vieron. Esta pesadilla ya la hemos vivido antes. Nos dijeron que iban a cambiar el transporte público e inventaron Transantiago; nos dijeron que iban a crear la educación perfecta, gratuita, de calidad y excelencia, y destruyeron todos los Liceos de Chile; los mismos expertos nos dicen que van a solucionar el problema de las Isapres (…). Hay muchos chilenos que creen que éste es un problema que no va a ocurrir, o qué pasará en el futuro o que tal vez son temas de los ricos que están en las Isapres, Falso. Esto no se trata de ricos, no se trata de Isapres, se trata de los chilenos, del sistema público y del sistema privado. No le vamos a permitir a este Gobierno que hagan un Transantiago con la Salud de los chilenos”.

“Nosotros ya tenemos un sistema colapsado. La atención primaria en todas las comunas tiene lista de espera. Imagínense ustedes cuando ocurra que ingresen al sistema de salud pública, alrededor de 3 millones de chilenos. ¿Qué va a pasar con los vecinos y vecinas que ya atendemos en los sistemas de Salud Pública, en Fonasa? Va a empeorar el servicio”, complementó el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).

“Hoy la Municipalidad de Calera de Tango está invirtiendo el 30% de su presupuesto del área social en el área Salud. Estamos haciendo una labor que no nos compete, sin embargo, los vecinos nos piden ayuda a nosotros para la compra de medicamentos y pagar exámenes para tener una salud pronta, dado que la lista de espera, en lo general, las personas terminan falleciendo y las llaman cuando lamentablemente ya no están”, relató la edil de Calera de Tango, Hortencia Mora.

Por último, la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud del Gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que “hoy, como Centro de Políticas Públicas, hemos invitado al señor Ricardo Bitrán que hace un tiempo presentó un estudio de caso en relación a la situación que ocurriría en caso que caiga una ISAPRE, y por lo tanto, el impacto que tendría en las personas. Y él lo dijo muy claro, que tendríamos más personas fallecidas, principalmente persona con cáncer. Eso es dramático porque eso significa más muertos que tendríamos en nuestro país”.