Los pobladores del sector Taipaguano, al sur de Colchane, Región de Tarapacá, denunciaron este viernes que continúa el contrabando y tráfico de migrantes en la zona fronteriza con Bolivia.

Por medio de videos, los cuales aseguran que fueron grabados el pasado 18 de enero, muestran cómo los vehículos circulan sin patentes, que se presumen que fueron robados en Chile -conocidos como chutos- y camionetas que transportan a personas de forma irregular.

Esta situación, de acuerdo a los habitantes de Taipiguano, ocurre a plena luz del día y durante la noche.

El material audiovisual fue entregado al Municipio de Colchane, donde expresaron su malestar con las declaraciones de algunos funcionarios, que pusieron en duda la veracidad de los registros, pese a que los vecinos se identificaron y entregaron los antecedentes.

Al respecto, el alcalde de Colchane, Javier García Choque, entregó su apoyo a los vecinos y espera que las autoridades reaccionen ante esta situación.

"Seguiremos apoyando las denuncias de nuestros vecinos y no aceptaremos que duden de su palabra. Queremos un operativo ya y no solo declaraciones en la prensa que no ayudan a recuperar la tranquilidad y la seguridad que todos los chilenos merecemos", acusó la autoridad comunal.

Los registros audiovisuales, así como el contacto de los denunciantes, fueron enviados nuevamente por el municipio a la Delegación del Tamarugal, para que se pongan en contacto con ellos y no se especule sobre su veracidad y se pueda hacer algo para que recuperen su tranquilidad.

Contrabando y tráfico de migrantes en Colchane

En uno de los videos, se observan varios autos sin patente y personas que se mantienen al margen de la ruta, en un sector llamado Jatita, donde vigilan el paso hacia Bolivia.

En el otro, se ve una caravana de vehículos H1, que cruzan por el sector de Taipiguano, generando ruido y molestia entre los vecinos, que reclaman por su derecho a la tranquilidad.