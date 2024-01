Comparte

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió este martes sobre las declaraciones del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, sobre la poca fiscalización desde las 18:00 horas en el paso fronterizo.

Según dijo, después de esa hora "la gente pasa no más. Eso es porque falta gente, porque probablemente no hay suficiente cantidad de gente en el turno de la PDI, tampoco hay Aduanas, etc. Entonces la gente espera para pasar a esa hora o llega a esa hora a la frontera, y pasa no más".

En ese sentido, dijo que el paso fronterizo "está sin control".

Valencia sostuvo esta jornada que, si bien no revisó con detalles las declaraciones de Arancibia, "me consta personalmente la preocupación que ha tenido el fiscal Arancibia durante los 8 años" que ha tenido gestión.

Sin embargo, señaló que "desconozco el motivo por la cual sostiene aquello. Me imagino que debe tener algún fundamento. No siempre es prudente informar acerca de las debilidades con que se cuenta. Está advirtiendo una debilidad".

Valencia añadió que "siempre vamos a estar preocupados de la situación de la frontera, aunque no tenemos responsabilidades de la política migratoria, sí hoy, particularmente en el norte, afecta nuestro trabajo de percusión penal".