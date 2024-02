Comparte

Durante la mañana de este lunes se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Jorge Roa, alcalde de Florida que había sido detenido hace un día por chocar en estado de ebriedad.

El hombre fue detenido ayer domingo tras protagonizar el accidente en la comuna de la región del Biobío, el cual se registró pocas horas después de que Roa publicara un mensaje en sus redes sociales.

En la publicación, el alcalde adelantaba que renunciaría a su cargo tras haber infringido la ley, acusando además un desgaste físico y mental debido a su trabajo.

“Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar, y dar cuenta de ello. Ocurridos los hechos, no hui, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles”, escribió en Facebook.

“Me regresé a mi casa, dejé el vehículo municipal, tomé mi auto personal y salí a compartir con varios amigos y amigas. No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgo y condeno a mi familia”, añadió.

Información preliminar indica que el cuerpo del alcalde fue encontrado en su domicilio, ubicado en la comuna de Florida.

La investigación de los hechos quedó encargada a Carabineros de Chile.