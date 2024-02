Comparte

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió en La Mañana de Agricultura a la propuesta de subdividir cinco comunas de la región Metropolitana, entre ellas la que está a cargo de la autoridad, para así enfrentar de mejor manera la crisis de delincuencia.

“Siempre es bueno el debate, aunque obviamente no me parece una medida efectiva, seamos realistas. Los delincuentes y las bandas criminales no están pensando cuál es el límite de una comuna para intervenir”, señaló.

“Las tasas de homicidios muestra que hay comunas pequeñas, entre ellas Huechuraba, que tienen tasas superiores a las de Maipú, Puente Alto, La Florida, incluso superiores en delitos de mayor connotación social. No depende del tamaño de la comuna, sino de las coordinaciones que puedan hacer las policías y el Gobierno”, destacó el jefe comunal.

“El gran cambio que tiene que tener nuestro país es terminar de una vez por todas con este sistema garantista, que lo que ha hecho es sembrar una tremenda impunidad. Si no lo acometemos con fuerza, vamos a seguir viendo la instalación de bandas criminales en nuestro país”, afirmó.

“Los municipios cumplen una labor más de prevención, desarrollo de actividades de carácter social, también de intervención de espacio público. En Puente Alto lo que hemos hecho es mejorar iluminación, le entregamos a Carabineros seis radiopatrullas financiadas con fondos municipales y este año tres retenes, seis motos y un dron para que puedan hacer operativos”, subrayó el alcalde de Puente Alto.

“A la luz de los resultados, las políticas de seguridad no han tenido la efectividad necesaria. Hemos visto un país en que la tasa de homicidios ha crecido durante los últimos diez años de manera sostenida. Ha crecido la violencia en los delitos, tenemos crimen organizado, narcos, que han ido copando el territorio”, advirtió.

Alcalde de Puente Alto: “Carabineros y la PDI detienen mes tras mes a los mismos delincuentes

“Eso refleja que la situación de temor que hay en nuestro país es genuina, refleja lo que está sucediendo. Por eso, desde mi punto de vista, se tienen que acometer una serie de modificaciones importantes del sistema garantista. Creo que es algo a lo que se le ha hecho el tiempo durante mucho tiempo”, sostuvo Codina.

Respecto del Plan Calles Sin Violencia, la autoridad expresó que “hay un elemento que, más allá de que puedan existir diferencias políticas con el Gobierno, yo creo que si se han aumentado los patrullajes y controles en las calles. Pero esto no es suficiente, el problema real que tiene Carabineros y la PDI es que ellos mes tras mes están deteniendo a los mismos delincuentes”.

“Es insuficiente, porque estamos frente a un problema que es sistémico, que excede las competencias de la subsecretaría de prevención del delito. Aquí lo que hay que hacer es un cambio legal del sistema garantista y obviamente dotar a todo el sistema completo de mayor efectividad. No puede ser que Carabineros en sus reuniones mensuales que el 100% de los detenidos ya fueron detenidos con anterioridad o que ya cuentan con antecedentes”, criticó.

“Eso te demuestra lo feble que es el sistema de condena en nuestro. Necesitamos que en nuestras cárceles se establezcan de una vez por todas los inhibidores de señal y no sigan buscando excusas para hacerlo en todas las cárceles”, sugirió.