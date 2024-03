Comparte

Durante la jornada de día viernes, profesores de establecimientos educacionales de Atacama, iniciaron una huelga de hambre por las condiciones en los colegios de la Región.

Asimismo, docentes de tres colegios de Atacama, anunciaron un paro de actividades para mañana 5 de marzo.

El hecho se produce luego de que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que escuelas atrasaron su inicio de clases por diferencias entre autoridades y educadores.

“54 escuelas y liceos comenzarán su año escolar este martes 5 de marzo y son 6 establecimientos educacionales que lo harán de manera diferida, es decir, durante los días que van transcurriendo se irán terminando obras de mantenimiento, dando la factibilidad de comenzar actividades” aclaró el secretario de Estado.

“Esto en ningún caso excede una semana, los establecimientos van a estar entrando días posteriores al inicio del año escolar formal”, siendo el próximo lunes 11 de marzo el último ingreso diferido.

“Nos hemos comprometido como ministerio a no quedarnos en el inicio del año escolar ni contentarnos con terminar las obras de mantención que estaban pendientes. Las tareas son mayores y las vamos a afrontar con decisión, colaborando con el Gobierno Regional, con el que hace pocos días firmamos un convenio de colaboración por más de 300 mil millones de pesos para iniciativas de infraestructura y también pedagógicas tanto para el SLEP Atacama como para el de Huasco”, dijo el secretario de Estado.

Cuestionamientos al ministro de Educación tras crisis educacional en Atacama

Por su parte, el diputado de la Comisión de Educación, Stephan Schubert, emplazó a Cataldo y señaló que “el ministro de Educación le debe unas disculpas a Chile y a los niños de Atacama”.

“Él se comprometió a resolver la crisis de Atacama que anunció hace meses y en todos los meses no fue capaz de desactivar esa crisis”, añadió.

“Hoy comienza el año escolar con una huelga del Colegio de Profesores y con muchos problemas sin resolver. Si yo hubiera estado ministro, me habría ido a instalar al lugar, in situ, a resolver uno a uno los problemas. Pero no, el ministro se fue de vacaciones, se bajó y prometió que las cosas estaban listas y bien encaminadas, pero bueno, aquí estamos en marzo y ni siquiera ha sido capaz de pedir disculpas”.

“Debería darle vergüenza y tendría que él ir a darle la cara a los niños de Atacama y explicar que aquí había una negligencia de parte de su administración respecto de esta crisis anunciada hace meses”, cerró.