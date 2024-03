Comparte

El Colegio de Profesores llegó este miércoles hasta La Moneda para entregarle una carta al Presiente Gabriel Boric para pedirle que intervenga en la paralización y huelga de hambre de académicos que está ocurriendo en la Región de Atacama.

Según dijo el presidente del gremio, Mario Aguilar, “esta huelga de hambre es producto desesperación a la que llegaron nuestros colegas en representación de todas las comunidades escolares, por los incumplimientos, por las dilaciones, por la postergación a soluciones urgentes que se requieren en los colegios de Atacama, perteneciente al Servicio Local Atacama, colegios que tienen condiciones realmente deplorables“.

De acuerdo a Aguilar, en noviembre todos estos temas fueron revisados por las autoridades de Educación y se prometieron resolver durante el verano. Sin embargo, en “enero, febrero, no se realizaron los trabajos, no se repararon los problemas, no se solucionaron”.

Si bien el ministro Nicolás Cataldo y demás autoridades atingentes “reconocieron el incumplimiento, reconocieron las deficiencias, son respuestas que no fueron suficientes y nuestros colegas tomaron la decisión de iniciar la huelga de hambre“.

Frente a esto, el Colegio de Profesores pidió “la intervención directa del Presidente de la República. Se ha estado conversando con el SLEP de Atacama, con la Seremía, yo he estado también conversando con el propio ministro de Educación. Ha habido algunas respuestas de las autoridades y jefaturas locales, sin embargo, esas respuestas aún no son suficientes”.

Mario Aguilera agregó que “el llamado que yo hago es que el Presidente dé instrucciones precisas para que se resuelvan los puntos que todavía no están en conformidad y nuestros colegas puedan deponer su huelga de hambre”.