El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró la investigación de oficio que abrió el Ministerio Público a raíz de las filtraciones que enmarcaron la investigación por secuestro del exmilitar (r) venezolano Ronald Ojeda. “No nos podemos acostumbrar en nuestro país que, en investigaciones criminales delicadas, la información se filtre”, aseguró la autoridad.

De acuerdo al subsecretario, “en un delito de la gravedad que implica un secuestro, donde está en riesgo la vida de la persona -en este caso, lamentablemente la persona perdió la vida-, el secreto de la investigación no es para que el país no tenga transparencia, es porque esa información es sensible para proteger la vida de la víctima, para poder identificar a los responsables y para garantizar al país que no haya impunidad en delitos de esta naturaleza”.

“La filtración es grave porque coloca en peligro todos estos elementos: la vida de las víctimas, la vida de los testigos, el éxito de la investigación y la posibilidad de encontrar a los responsables y castigarlos. No se pueden permitir las filtraciones en investigaciones de esta naturaleza”, enfatizó.

En cuanto a la investigación por las filtraciones, desde el gobierno se enfatizó en ser “muy partidarios de que se investigue de dónde salen las filtraciones y que se sancione. No nos podemos acostumbrar en nuestro país que, en investigaciones criminales delicadas, la información se filtre y coloque en riesgo el éxito de la misma y, eventualmente, coloque en riesgo recuperara a la víctima con vida. No estamos dispuestos a permitirlo”.

“Agradecemos que el Ministerio Público haya abierto una ivestigación de oficio para determinar responsabilidad respecto a estas filtraciones”, cerró el subsecretario.