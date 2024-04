Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los últimos antecedentes del caso del exteniente venezolano, Ronald Ojeda.

“Este es un delito transnacional que se organizó en Venezuela. No he dicho que es un tema político, no he dicho quién lo organizó, porque eso es parte de la investigación”, dijo durante esta jornada el fiscal a cargo, Héctor Barros, a raíz del reportaje de CHV Noticias.

En un punto de prensa programado en el Palacio de La Moneda, la titular de Interior aseguró que el Gobierno “en esta nueva etapa de investigación, va a prestar activamente toda la colaboración a la Fiscalía, así como lo ha hecho en las fases anteriores”.

“Lo conocido en el día de ayer ha sido fruto del trabajo que la Fiscalía ha hecho desde que este terrible crimen se cometió, en que paso a paso se han ido buscando antecedentes, se han ido priorizando otras tesis sobre otras en virtud de lo que la investigación ha ido mostrando, y a lo que nos lleva eso es que en la próxima fase los aspectos internacionales de esta investigación van a tomar un rol determinante”, manifestó Tohá.

A ello, sumó que “un caso como este, con las implicancias que tiene, debe tener en el centro el que se haga justicia, que se encuentre la verdad, se aprehenda a los responsables y enfrenten las condenas que les corresponden”.

“Esto que ha pasado en este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento”, añadió.

Extradición

Finalmente, la secretaria de Estado destacó que “ambos países tenemos un tratado vigente de extradición”.

“Si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado, ni por Venezuela ni por Chile, y Chile tiene todo el derecho a exigir su cumplimiento y a pedir que en el caso de estos criminales, una vez aprehendidos, se les permita venir a Chile y enfrentar la justicia (…) en virtud del delito que cometieron en nuestra tierra”, concluyó.